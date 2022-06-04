تقريرٌ خطير عن لبنان.. رقمٌ يكشف نسبة الوفيات بسبب التدخين

عرضت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، تقريراً أشارت فيه إلى أن واحداً من أصل 3 أشخاص في لبنان، يفقدُ حياته بسبب عادة التدخين.

ولفت التقرير إلى أن الأمراض الأولى التي تسبب الوفاة بلبنان هي: أمراض القلب، جلطات دماغية وسرطان الرئة، وجميعها مرتبط مباشرة بالتبغ.

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