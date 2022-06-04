كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "114 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1099745 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

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