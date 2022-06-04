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لبنان
كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
Lebanon 24
04-06-2022
|
15:42
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "114 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1099745 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".
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