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أجواء الحذر الساخن الذي يسود منطقة الشراونة - بعلبك وامتدادا الى غير تلك المنطقة بدت موازيةً للشدة التي تمرّ بها الاتصالات والمشاورات المعلنة وغير المعلنة الحاصلة كتمهيد ٍ لتحديد رئيس الجمهورية العماد عون موعدَ الاستشارات النيابية الملزمة وبرنامجَها من أجل تسمية شخصية لتأليف الحكومة الجديدة علما" أن الكفة راجحة لإسم الرئيس نجيب ميقاتي... الرئيس بري دعا الى التعاون والتضامن والى تأليف حكومة ندعمها جميعا" كي نبلغَ الانقاذ والخلاص. وغير هذا الطريق يودي الى الخراب... وبعد ساعات قليلة على كلام الرئيس بري حط في عين التينة نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب ناقلا اليه رسالة من رئيس الجمهورية العماد عون بأجواء وعناوين إيجابية وبناءة...في أي حال الأمور بحسب أوساط مطلعة ليست سهلة ومن البديهي أن يمرّ يوم الثلاثاء المقبل المحدد لانتخاب رؤساء اللجان النيابية. وبعدها تُتابَع الاتصالات وصولا الى تحديد برنامج وموعد الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا... ولقد عُلم أن النواب التغييريين يصرّون على نيلِهم رئاسةَ خمس لجان يوم الثلاثاء ناهيك عن وجود مسائل شائكة أخرى منها ما يتعلق بالتحالفات ومنها بتوسع الطلبات..كل ذلك بكفة فيما الكفة الأكثر ثقلا وهولا وإيلاما هي كفة الواقع المرير المتمثل بتفاقم عيشة الذل التي يعاني منها غالبية الشعب اللبناني في وقت اشتعلت اسعار المحروقات والتهبت اسعار ابسط مستلزمات الغذاء.. ولا حياةَ ولا ضميرَ ولا مسؤولية لمن تنادي، ولمن اقترع لهم المقترعون في انتخابات 15 أيار..ثلاثة اسابيع مرت على الانتخابات النيابية والمرارة تكبر وتكبر.. ومن بين ما هو مطلوب، المضي في تنفيذ الاستحقاقات بما يساهم في تحصين الاستقرار الداخلي وتأمين المناعة حِيال أي تطورات سلبية محتملة في الملفات الاقليمية وكذلك في تطورات جنوب شرق أوروبا على الساحة الأوكرانية...في ميدان البقاع الشرقي يتابع الجيش اللبناني مهماته وضمنَها ملاحقة المطلوبين.. قيادة الجيش اعلنت ليلةَ الجمعة - السبت استشهادَ العريف زين العابدين شمص وجرح خمسة آخرين في عملية الدهم في الشراونة حيث تم توقيف عدد من المطلوبين بتهم مخدرات واسلحة واطلاق نار على الجيش.. وكانت قوة من مخابرات الجيش قد شرعت في المهمة من خلال عمليات دهم في الشراونة بحثاً عن مطلوبين على رأسهم الملقب "أبو سلة".وقد حصل تبادل بإطلاق النار ما أسفر عن إصابات عدة.. وكذلك تمّ هدم "باحة الرَّبْعَة" التي كانت تُستخدم لما يخصّ المخدرات المتعلقة بأبو سلة وأعوانه في تلك المنطقة.. العملية العسكرية استمرت لملاحقة بقية المطلوبين وجلبهم...لبنان القداسة تقدم اليوم على لبنان السياسة. واذا كانت السياسة كما يمارسها السياسيون في لبنان أفقدت اللبنانيين الأمل بوطنهم وأحبطتهم وأذلتهم، فإن الاحتفال المهيب الذي اقيم بعد ظهر اليوم في دير الصليب بقنايا شكل بصيص أمل وعلامة رجاء وسط الظلام المحدق من كل الجهات. فإعلان الأبوين ليونار ملكي وتوما صالح طوباويين على مذبح الكنيسة المقدسة الرسولية، وهما من بلدة بعبدات المتنية أكد المؤكد من جديد.والمؤكد في هذا المجال أن لبنان، الذي لا ينفك يقدم للعالم طوباويين وقديسين، هو بلد يستحيل أن يموت. صحيح أن جلجلته طويلة، ودرب آلامه قاسية وهي مستمرة بشكل أو بآخر من العام 1975 إلى اليوم، لكن يبقى الرجاء اقوى من اليأس، ويبقى الأمل أقوى من الإحباط. فالطوباويان ملكي وصالح استشهدا دفاعا عن إيمانهما، فدفنا في التراب لكنهما عادا وارتفعا على مذبح الرب بعد أكثر من مئة عام على استشهادهما.وهكذا حتما سيفعل لبنان. إذ رغم انهياراته المتتالية القاسية فإن لبنان الحقيقي سيعود، لبنان الرسالة الحقيقية والعميقة، لبنان الدولة لا الدويلة، لبنان الشرعية لا الخارج على كل الشرعيات. فهل يعي اليوضاسيون ذلك قبل فوات الأوان، أم يستمرون في مخططاتهم الجهنمية ومؤامراتهم الدنيئة ليبيعوا الوطن والناس بأقل من ثلاثين من الفضة؟سياسيا، استحقاقان يداهمان البلد الاسبوع الطالع. الاول الثلثاء ويتمثل في جلسة انتخاب اللجان البرلمانية. اما الاستحقاق الثاني فيتمثل في الدعوة التي سيوجهها الرئيس ميشال عون لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية سنية تشكيل الحكومة. بالنسبة الى الاستحقاق الاول المشاورات لا تزال جارية للتوافق على اللجان، رؤساء واعضاء. لكن حتى الان لم تؤد الى النتيجة المرجوة منها. ووفق المعلومات، فان الاجواء لا توحي ان التوافق يمكن ان يحصل هذه المرة، كما في كل مرة. فمجلس النواب مشرذم بقوة والاصطفاف السياسي عاد الى ذروته. وبالتالي فان ثمة رغبة لدى اركان المنظومة في اقصاء القوى السيادية عن اللجان المؤثرة. وهو ما دفع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى ان يرفع الصوت اليوم، اذ قال ان القوات اللبنانية لن ترضى باقل من رئاسة لجنتين انطلاقا من وجودها الوازن في البرلمان. كما اعتبر عقيص ان اي توزيع لا يعطي القوات لجانا اساسية وغير اساسية هو استهداف لوجودها في البرلمان ولما تحقق في الانتخابات.حكوميا، الاتصالات مستمرة ايضا للوصول الى توافق بين الثنائي الشيعي وفريق العهد على اسم رئيس الحكومة العتيد. الثنائي يؤيد عودة ميقاتي، فيما التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية لا يحبذان الخيار المذكور، ويفضلان تسمية شخصية غير ميقاتي. وحتى الان الامور عالقة بين الطرفين. وقد جاء اجتماع ميقاتي بعون امس ليثبت عدم التوافق حول امور كثيرة ولا سيما بالنسبة الى مقاربة الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية. فهل يؤدي عدم وجود خيار واحد لدى اركان المنظومة، الى ترحيل استشارات التكليف الى ما بعد الاسبوع الطالع؟تعددت الأحداث والمسرح واحد، بره بحره ومصرفه. وما بينها مغارة، كلمة سرها: إفتح يا سمسم، ومرادفها السحري: انهيار البلد بخبرة راكمها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال سبع ولايات في وضع المساحيق التجميلية للفساد والمحاصصة وتوابلها.والأستاذ المحاضر لانقاذ اللبنانيين من جحيمهم، دعا اتحاد الشغيلة للتوافق والتنسيق، وسلوك غير هذا الطريق سيؤدي الى الويل والخراب والانتحار. وقبل ان يحاضر بري بعفة التوافق والانتحار، فليبدأ من نائب الطفار غازي زعيتر الفار من جريمة المرفأ الى جريمة التحريض ضد الجيش. ويبدو ان "ابو سلة" تدلت من شرفاته سلة بوزن نيابي محصن، فقد تغلب غازي زعيتر على اقرانه ابو طاقية وابو عجينة، وضبط في محلة الليلكي، معقل العشائر، وهو يجالس أحد معاوني أبو سلة والمطلوب بمذكرات توقيف. ورصد بالصوت والصورة وهو يؤلب العشائر وجموعهم على المؤسسة العسكرية، وينال لقب "أبو الكيف" في هدر دم الضباط والجنود.قال كلامه هذا على وقع الحرب المسنونة على الجيش الذي يشيع شهيدا من قلب هذه العشائر ودمها وروحها. وهذا الحزن الذي لف بلدة بوداي غربي بعلبك في وداع الشهيد زين العابدين شمص، وزع حزنه على مدينة الشمس بحاراتها الضيقة وديارها الواسعة، وذلك وسط استمرار العملية الامنية للمؤسسة العسكرية بحثا عن مطلوبي تجار المخدرات. والعملية الدقيقة تستلزم سواعد مؤيدة وليس اصواتا نيابيا نافرة ومؤلبة وحفارة قبور.ومن التنقيب عن الطفار إلى حفارة إنتاج الغاز والنفط التي قطعت قناة السويس ووصلت إلى حقل كاريش، وحيا إلى خير العمل، في حين تذرع رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق الوطني لتوقيع المرسوم 6433 الموقع أصلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء المعنيين، وينتهي الأمر باتصال هاتفي برئيس مجلس النواب.أما زيارة ساعي البريد الجمهوري الياس بو صعب إلى عين التينة اليوم، فقد جاءت على توقيت ترسيم دقيق يخشى معها تقديم المزيد من التنازلات.بيدر لبنان المفتوح على كل الاحتمالات كان لحاكم مصرفه حسابات خاصة في تسمية الأشياء بمسمياتها، ووضع النقاط على حروف الانهيار المالي. وفي مقابلة مع ICI BEYROUT، ربط رياض سلامة أموال المودعين بالاستقرار السياسي الذي يؤمن انتعاشا اقتصاديا، وقال إن الخطة التي تعتمدها الحكومة تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل. وتاريخيا، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما. وقال للمودعين إن مصرف لبنان لم يبدد أموالكم وأموالكم في المصارف فلا تدعوا على الدولة ولا تقاضوا مصرف لبنان. وإذ جدد سلامة معارضته لبيع الذهب، كشف أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار مؤكدا أنه لا يزال عند هذا المستوى. وأقر سلامة بأن المصرف المركزي فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية استفادت من مسألة تخلف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقا.وبجردة حساب عن تدقيق داخلي أجراه المركزي، أكد سلامة أن الدولة استنزفت المصرف باثنين وستين مليار دولار بما فيها نفقات تكبدتها السلطة التنفيذية بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي عارضها سلامة، وأن الخسائر هي حصرا نتيجة نفقات فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين، وهذه ليست خسائر مصرف لبنان بل خسائر لمصرف لبنان.بعد جردة الحساب الدفترية هذه سطر الأخوان سلامة دفوعهما الشكلية بدعوى قضائية لمداعاة الدولة اللبنانية في التحقيق الذي يجريه القاضي جان طنوس، وفي مقدمة الدعوى أشار المحامون الى أن السلطة قررت البحث عن رجل واحد لتحميله جميع الازمات، فوقع الاختيار على شخص الحاكم لملاحقته وجعله كبش محرقة عن جميع المصائب، علما انه لم يقر سلسلة الرتب والرواتب ولا سلفات الكهرباء ولم يترك البلاد من دون موازنات، وجميع هذه الاعمال تقر في مجلس النواب. ومما نصت عليه الدعوى فإن السلطة عندما لم تجد في سجل الحاكم شيئا، ارتدت على اقاربه وعلى رأسهم شقيقه رجا. لجأ الأخوان سلامة إلى القضاء ولم يستسلم أهالي ضحايا المرفأ إلى قدر السياسة وحصاناتها وفي شهرية تفجير المرفأ نقل الأهالي تحركهم إلى أمام منزل وزير المالية يوسف الخليل، وطالبوه بتوقيع مرسوم تعيين قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاستئناف التحقيق والبت بدعاوى الرد في ملف المرفأ وزير المال من جهته قال إنه بالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة. وعسى أن لا يلقى مرسوم التعيين مصير مرسوم الترسيم.في العلن يسيطر الهدوء على نهاية الاسبوع، اما في ما خفي فالاتصالات فتحت لبلورة مشهدين:الاول على علاقة باتنتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل ،والذي اراده نواب التغيير موعدا لمنازلة جديدة على حساب اللبنانيين ويومياتهم المثقلة بالهموم ، اذ اعلنوا في بيان خوض المعركة ترشيحا في اكثر من موقع انطلاقا من كون اللجان النيابية هي "مطبخ" التشريع وليست "مطبخ" المحاصصة واسترضاء هذا الفريق أو ذاك وقف بيان صادر عنهم.والثاني مرتبط بالاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة ، والتي يبقى موعدها رهنا وحصرا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لن يتوانى عن دعوة الكتل والنواب الى الاستشارات في اوقت قريب.وبالانتظار سجل اليوم لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الرئيس الياس بو صعب تخلله اعلان الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الامور من إستكمال إنتخابات اللجان وسواها من الامور العالقة الأخرى، وتأكيد من بو صعب على اننا سنظهر للبنانيين في الايام المقبلة أن هناك أمورا تسير بإيجابية وتنعكس على امور أخرىهكذا يتوقع ان تشهد الساعات المقبلة حماوة سياسية في المواقف ، والمزيد من التمترس العامودي بين معسكرات المجلس الجديد من دون ان يكون المشهد واضحا تجاه الاستحقاقات المقبلة.كل هذا يحصل ونعم السماء افاضت على لبنان واللبنانيين بتطويب المكرمين الشهيدين الاب ليونار عويس ملكي والاب توما صالح الكبوشيين في احتفال رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على ان احتفال اليوم يؤكد للعالم ان لبنان لا يزال بقلب اهتمامات الكنيسة.في اول عملية من نوعها في تاريخ قناة السويس، عبرت وحدة " انرجين بوور "fpso، وهي الاحدث عالميا لانتاج الغاز الطبيعي المسال، القناة في اتجاه اسرائيل وتحديدا حقل كاريش.مع وصول "انرجين باوور" الى الحقل، تقول شركة "انرجين": ان العمل سيبدأ فورا، وانه اذا سارت الامور في شكل صحيح فان الشركة ستسلم اول دفعة من غاز مشروع "كاريش" في الربع الثالث من العام الحالي اي في فترة ما بين اربعة الى خمسة اشهر من اليوم."حقل كاريش" يقع في صلب صراع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فجزء منه داخل خطوط التفاوض التي يعمل عليها لبنان، ولكن لبنان كعادته ضائع. اولا لان الخط الذي سنعتمده في التفاوض لم يتفق عليه المسؤولون بعد. ثانيا، لاننا لم نوثق رسميا اي خط. ثالثا، لان المسؤولين لم يردوا بعد على العرض الاميركي الاخير الذي قدمه الوسيط الاميركي آموس هوكشاتين "، علما ان المعطيات حاضرة الا ان صياغة الرد غائبة او مغيبة.العدو الاسرائيلي خطط ونفذ، وربح معركة توقيت استخراج الغاز وتسويقه الى اوروبا في لحظة دولية حرجة، تسببت بها حرب اوكرانيا وقرار الاتحاد الاوروبي وقف الاعتماد على الغاز الروسي.اما لبنان، فهو ابعد ما يكون عن الاستفادة من الطلب الدولي الملح على الغاز، والاهم من حاجته هو للخروج عبر ثروته النفطية من كارثة الانهيار المالي التي يتخبط بها. الا اذا صحت المعلومات التي تحدثت عن ان لقاء الرئيس بري اليوم نائبه الياس بو صعب الذي حمل رسالة من عون الى بري تناول الى ملفات كثيرة موضوع ترسيم الحدود وامكان صياغة توافق لبناني لبناني سريع حوله يشمل الى رئيسي الجمهورية والنواب والحكومة حزب الله المعني مباشرة بترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي لا سيما بعد موقف السيد حسن نصر الله الاخير والذي اكد فيه ان حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج النفط والغاز داعيا الى الاتفاق على كيفية استخراجه واستثماره بقليل من الجرأة.وعليه، حقول غازنا على الاكيد اهم من هوية الرئيس الذي سيكلفه النواب تأليف الحكومة، واهم من كل التوافقات التي يعمل على انجازها من الترقيات العسكرية الى التعيينات القضائية، وصولا حتى الى مأموري الاحراش.اما تضييع الوقت فجريمة موصوفة تماما كما تضييع الحق في المحافظة على الثروات من النفطية الى السياحية هذا في وقت يستشهد عناصر من الجيش اللبناني على يد "زعران" قرروا استباحة الوطن.بنية ترتيب المشهد السياسي تجري المشاورات، وعشية ثلاثاء انتخاب اللجان النيابية في مجلس النواب تتوالى الرسائل وتتفعل الاتصالات عسى ان يتم الاستحقاق بما يخدم المسار التشريعي وينطلق الجميع الى المحطة الدستورية التالية وهي الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة.حزب الله جدد على لسان مسؤوليه مد اليد للجميع وانه ليس هناك منتصر ومهزوم في هذه المرحلة، وعلى الجميع العمل بإيجابية ونوايا حسنة من أجل عدم ادخال البلد في التعطيل، بل العمل على اوسع تفاهم بين الكتل النيابية لتشكيل حكومة جامعة تعالج الازمات الملحة.وعلى النية نفسها كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد على اولية الاستحقاق الحكومي مع تفعيل العمل التشريعي، وجدده امام نائبه الياس بو صعب الذي زار عين التينة حاملا رسالة من بعبدا، وتأكيدا على التوافق للعمل معا لمعالجة كل المواضيع العالقة… رسالة بحد ذاتها تحمل من الايجابية ما يبنى عليه، وسط الايادي الممدودة بين مختلف القوى السياسية، اللهم الا تلك الضامرة في عقلها السياسي وادائها النيابي نوايا الاستحواذ او التعطيل.بتجديد الروح الثورية احيت الجمهورية الإسلامية الايرانية الذكرى الثالثة والثلاثين لمفجر ثورة المستضعفين الامام روح الل الموسوي الخميني. ومن منبر الامام العظيم أكد الولي الحافظ للثورة وتعاليمها الامام السيد علي الخامنئي على اقتدار النموذج الخميني، وان ايران الجمهورية الاسلامية ماضية بتعزيز قدراتها الدفاعية وانجازاتها العلمية ومناعتها الاقتصادية، وان الايرانيين الذين حققوا انجازات عظيمة لن يرضخوا للاستكبار، وسيبقون على ثباتهم ضمن مراعاة الانسجام والوحدة بين مختلف اطراف الشعب.يستكمل المجلس النيابي الاسبوع الطالع انجاز مطبخه التشريعي عبر انتخاب اللجان النيابية باندفاعة وحرص من الرئيس نبيه بري على الاسراع في البدء بالعمل في كل المسائل المتصلة بالتشريع ومسائل اخرى وفق ما نقل عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب الذي لفت ايضا" الى انه حمل الى رئيس المجلس رسالة محددة من رئيس الجمهورية.فالمجلس سينطلق نحو الانتاجية والفعالية المطلوبة عبر معادلة "النعم" و"اللا"، فالنعم لمجلس يرسخ مناخات السلم الاهلي ولا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين. "افتح يا سمسم"، هي الجملة السحرية لفتح باب الفرج وباب الفرج مفتاحه وحدتنا وتضامننا" قال الرئيس بري الذي راى ان امامنا فرصة علينا ان نستفيد منها ولا نفوتها، داعيا الى تشكيل حكومة تجتمع حولها كل الاطراف وانه في الامكان ان يكون المجلس النيابي بكل مكوناته خلية عمل رافدة للحكومة بكل دعم يمكنها من الانجاز السريع للتخفيف من معاناة اللبنانيين وطمأنتهم إلى أن ارادة الانقاذ والخلاص صادقة لدى الجميع.وعلى أمل خروج لبنان الى أفق جديد، فإن فجر الأمل ولد عندما أشرق موسى الصدر في مثل هذا اليوم. لله نرفع الأكف ونصلي كي يعود، ونحن أصحاب الحاجة لصلاته، لعباءته تدرأ الفتنة، لعمامته ترفع الغمة، لاعتصامه، لصوته، لنكرس مرة جديدة وأخيرة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه كما أراد، وكما يسعى دوما الرئيس نبيه بري.