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لبنان
علاقة عون- بري الى تحسّن وبو صعب يتولّى التنسيق
Lebanon 24
04-06-2022
|
23:02
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زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، مؤكداً العمل سوياً بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لحل الأمور، بدءًا من انتخاب اللجان النيابية وتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة وغيرها من الأمور العالقة.
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وفيما لم يكشف عن هذه الامور، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان من بينها حل مسألة ترقية ضباط الجيش في دروة 91 ـ 92 وتعيين مأموري الاحراج.
ووصفت المصادر الاجواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بأنها تحسنت، مشيرة الى ان بوصعب يؤدي دورا في هذا المجال منذ ترشحه لنائب رئيس المجلس.
واشارت الى ان البحث تناول ايضا الاجواء قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.
وكان بو صعب قال بعد زيارته بري: كما هو متوقع دولته حريص كلّ الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كلّ الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضاً هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، اتفقنا مع دولة الرئيس أن نعمل سوياً مع فخامة رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها إلى الأمام.
وأكد أنّه لمس «كلّ إيجابية من دولة الرئيس بكل المواضيع التي تمّ طرحها وتحدّثنا بها، وهذا الأمر سوف أنقله لفخامة الرئيس الذي هو أيضا كان مبادراً وطلب مني أن أحمل رسالة معيّنة لدولة الرئيس بري».
وأضاف: «إن شاء الله في الأيام المقبلة، نستطيع أن نظهر للبنانيين أنّ هناك أموراً تسير بهذه الإيجابية وتنعكس على أمور أخرى».
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