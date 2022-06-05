Advertisement

لبنان

حادث سير على أوتوستراد القلمون..وسقوط جريح!

Lebanon 24
05-06-2022 | 00:45
A-
A+
Doc-P-959219-637900121116960132.jpg
Doc-P-959219-637900121116960132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير فجر اليوم، على طريق القلمون بالقرب من منتجع الميرامار حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت داخل ارض عشبية محاذية للطريق. 

وادى الحادث الى سقوط جريح جرى اسعافه ميدانياً
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثٌ سير على أوتوستراد القلمون.. واصابة فتاة!
lebanon 24
05/06/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع.. سيارة اصطدمت بعمود كهرباء في القلمون وهذا ما حلّ بالركاب
lebanon 24
05/06/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث سير على أوتوستراد القلمون
lebanon 24
05/06/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في حادثة هي الاولى من نوعها... العثور على جثتي شابين داخل طائرة!
lebanon 24
05/06/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24

القلمون

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:05 | 2022-06-05
06:00 | 2022-06-05
05:00 | 2022-06-05
04:00 | 2022-06-05
03:00 | 2022-06-05
02:00 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website