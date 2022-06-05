حادث سير على أوتوستراد القلمون..وسقوط جريح!

وقع حادث سير فجر اليوم، على طريق القلمون بالقرب من منتجع الميرامار حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت داخل ارض عشبية محاذية للطريق.



وادى الحادث الى سقوط جريح جرى اسعافه ميدانياً

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