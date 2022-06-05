مطاردة واطلاق نار في طرابلس.. ماذا حصل؟

بعد متابعه حثيثه ومراقبه، تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف احد الاشخاص، بعد مطارده بأحد شوارع طرابلس حيث حاول الهرب. وتخلل عملية المطارده اطلاق نار من قبل الدوريه بالهواء. وتم توقيفه في محيط شارع الثقافه بطرابلس، حيث عثر معه على كميه كبيرة من المخدرات، واحيل للتحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.

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