على أبواب الصيف.. هذا القطاع سيشهد إقبالاً كبيراً

تُشير كل المعطيات الى ان لبنان سيشهد صيفا واعدا وان الحجوزات وصلت الى مليوني مغترب وأكثر اختاروا قضاء اجازاتهم في بلدهم الأم، وان الطائرات القادمة الى مطار رفيق الحريري بعد 30 حزيران محجوزة طوال شهر تموز وحتى منتصف آب على ان يدخل أكثر من 20 ألف مغترب في اليوم الواحد.

ومن المؤكد ان هذا الأمر سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات السياحية ومنها قطاع تأجير السيارات.

وفي هذا الإطار، يُشير أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات ان "الاتصالات بدأت تتوالى من الخارج لحجز سيارات للإيجار بحيث أصبحت نسبة التشغيل في القطاع تتراوح حالياً حتى الآن ما بين 60 و70 بالمئة"، لافتاً إلى ان "طلبات الزبائن تتركّز على السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وتوقّع ارتفاع نسبة حجوزات السيارات اعتباراً من منتصف شهر تموز وذلك في حال عدم حصول أي نكسة أمنية، كاشفا ان "الأسعار انخفضت بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية".