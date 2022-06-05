حادثٌ سير على أوتوستراد القلمون.. واصابة فتاة!

وقع حادث سير عند اوتستراد القلمون -مفرق البلمند بعد اصطدام سيارة بعامود انارة ونتج عن الحادث اصابة فتاة برضوض طفيفة،واقتصرت الاضرارعلى الماديات بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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