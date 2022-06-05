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لبنان

عصابة نفّذت أكثر من 20 عملية بمختلف المناطق.. هكذا أوقف أحد أفرادها بكمين محكم

Lebanon 24
05-06-2022 | 04:06
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صدر عن المديريـة العـامـة لقوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي: في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السّيارات والدّراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، تمكَّنت قطعاتها من رصد عصابة مجهولة تنفّذ عملياتها في عدّة مناطق لبنانية.

 

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هويّات أفرادها، ومن بينهم:

 

- ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

 

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات.

 

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 

بتاريخ 30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة بئر حسن، أسفر عن إلقاء القبض على المشتبه به المذكور.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه ما يفوق الـ /20/ عملية سرقة سيارات من أنواع: هوندا، مرسيدس وهيونداي، وذلك بالاشتراك مع آخرين، في العديد من المناطق، ونقلها الى منطقة البقاع. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

 

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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