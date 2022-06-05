تغريدة نارية لـ"جميل السيد": هذا ما قاله غازي كنعان عن الفاسدين!

نصيحة مقاوم!
كنت اقول لغازي كنعان:
ثمة لبنانيون صادقون ومؤمنون أن العلاقة مع سوريا هي في مصلحة لبنان وسوريا،
فلماذا تفضّلون وتعزّزون الفاسدين والمرتزقة؟!
كان يضحك ويجيب:
الأوادم ما بيطيعونا بسهولة لكن هوديك متل ما منأمرهم بيعملوا!
وضعفت سوريا
وكان الفاسدون والمرتزقة أوّل من طعنها
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 5, 2022
نصيحة مقاوم!
كنت اقول لغازي كنعان:
ثمة لبنانيون صادقون ومؤمنون أن العلاقة مع سوريا هي في مصلحة لبنان وسوريا،
فلماذا تفضّلون وتعزّزون الفاسدين والمرتزقة؟!
كان يضحك ويجيب: