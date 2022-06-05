تغريدة نارية لـ"جميل السيد": هذا ما قاله غازي كنعان عن الفاسدين!

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غرد النائب جميل السيد، عبر حسابه على تويتر كاتباً: " نصيحة مقاوم! كنت اقول لغازي كنعان: ثمة لبنانيون صادقون ومؤمنون أن العلاقة مع سوريا هي في مصلحة لبنان وسوريا، فلماذا تفضّلون وتعزّزون الفاسدين والمرتزقة"!وأضاف، "كان يضحك ويجيب: الأوادم ما بيطيعونا بسهولة لكن هوديك متل ما منأمرهم بيعملوا! وضعفت سوريا وكان الفاسدون والمرتزقة أوّل من طعنها".