اطلاق نار في التبانة.. ما السبب؟

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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال منذ قليل في شارع البزار بالتبانة بين المدعو "ي.ع" و " ا.ز" تطور الى اطلاق نار باتجاه المدعو "ا.ز"، ما ادى الى سقوط جريح، بطلق ناري في قدمه نقل على اثرها الى احدى مستشفيات المنطقة.وعلى الفور نفذت قوة من الجيش اللبناني انتشارا في المنطقة المذكورة، وعملت على الفض الاشكال وملاحقة متسببي اطلاق النار تمهيداً لتوقيفهم.