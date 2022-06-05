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لبنان

اطلاق نار في التبانة.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-06-2022 | 04:47
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال منذ قليل في شارع البزار بالتبانة بين المدعو "ي.ع" و " ا.ز" تطور الى اطلاق نار باتجاه المدعو "ا.ز"، ما ادى الى سقوط جريح، بطلق ناري في قدمه نقل على اثرها الى احدى مستشفيات المنطقة.
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وعلى الفور نفذت قوة من الجيش اللبناني انتشارا في المنطقة المذكورة، وعملت على الفض الاشكال وملاحقة متسببي اطلاق النار تمهيداً لتوقيفهم.
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