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لبنان

الجميل: اللقاء الأخير بين عون وميقاتي كان ممتازاً

Lebanon 24
05-06-2022 | 04:35
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أكّد الأستاذ فارس الجميل، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "اللقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي كان ممتازاً"، مشيراً إلى أن "هذا اللقاء دوري بين الطرفين"، وقال: "الرئيس عون أبدى خلال لقائه مع ميقاتي استعداده لكلّ التعاون، وهذا الأمر إيجابي". 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الجميل إلى أنه "لا تواصل بين ميقاتي والنائب جبران باسيل"، وأضاف: "الأخير لديه كتلة نيابية ومن حقه عرض شروط لمنح الثقة للحكومة، ولكن علينا انتظار الاستشارات النيابية". 
وأردف الجميل: "على الصعيد العملي، فإن ميقاتي لم يتلقّ أي شرط بشأن الحكومة". 
 
 
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