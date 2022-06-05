الجميل: اللقاء الأخير بين عون وميقاتي كان ممتازاً

أكّد الأستاذ فارس الجميل، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "اللقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي كان ممتازاً"، مشيراً إلى أن "هذا اللقاء دوري بين الطرفين"، وقال: "الرئيس عون أبدى خلال لقائه مع ميقاتي استعداده لكلّ التعاون، وهذا الأمر إيجابي".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الجميل إلى أنه "لا تواصل بين ميقاتي والنائب جبران باسيل"، وأضاف: "الأخير لديه كتلة نيابية ومن حقه عرض شروط لمنح الثقة للحكومة، ولكن علينا انتظار الاستشارات النيابية".
وأردف الجميل: "على الصعيد العملي، فإن ميقاتي لم يتلقّ أي شرط بشأن الحكومة".