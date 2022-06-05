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لبنان

الحرارة الى انخفاض.. هكذا سيكون طقس بداية الاسبوع

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:17
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة. 
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وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة والرطوبة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى الاربعاء مع درجات حرارة دون معدلاتها خاصة على الساحل. 
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. 
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط ومحدود بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط بعض الرذاذ في الداخل وشمال البلاد وارتفاع بالرطوبة النسبية من المساء. الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد  وعلى الجبال والتي تبقى دون معدلاتها على الساحل. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من17 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا تتحول بعد ظهر نهار اليوم الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15و 35 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  60 و 75%. 
 
- حال البحر: منخفض الموج.   حرارة سطح الماء:24 درجة. 
 
- الضغط الجوي:  759 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 05,27      ساعة غروب الشمس: 19,45 .
المصدر: الوكالة الوطنية
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