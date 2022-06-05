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لبنان

سيارة تنحرف عن مسارها... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها على طريق "وادي هاب" في طرابلس، ما أدى الى سقوطها في الوادي المحاذي للطريق وصابة سيدة وابنتها.
 
وعلى الفور تم نقل المصابتين الى احد مستشفيات المنطقة. 
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