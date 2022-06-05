سيارة تنحرف عن مسارها... اليكم التفاصيل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها على طريق "وادي هاب" في طرابلس، ما أدى الى سقوطها في الوادي المحاذي للطريق وصابة سيدة وابنتها.

وعلى الفور تم نقل المصابتين الى احد مستشفيات المنطقة.