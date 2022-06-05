كلاس لدى وصول الفريق التسويقي لكوكا كولا: معنيون بكل نشاط يحدث في الدول العربية

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وصلت صباح اليوم الى مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي طائرة قطرية، وعلى متنها الفريق التسويقي الخاص بكوكا كولا وعدد من النجوم الكوريين الذين سبق ورفعوا كأس المسابقة العالمية، حيث سيتم عرض كأس العالم من قبل اللاعب جوليانو بيلتيه، ابتداءا من العاشرة والنصف صباحا حتى الثانية عشر ظهرا قبل ان ينطلق الفريق الى أوزبكستان، علما ان الكأس تنقل الى عدد من بلدان العالم.استقبل الوفد وزير الرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ممثلا رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ورئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر وعدد من أبطال لاعبي كرة القدم اللبنانية حسن معتوق، يوسف المحمد، عباس عطوي وجمال طه.ولدى وصول الوفد كان لكلاس كلمة رحب فيها بالحضور، باسم ميقاتي ووزارة الشباب والرياضة وبأسم اتحاد كرة القدم اللبنانية.ورحب كلاس بالفيفا شاكرا لهم هذه الرحلة الى لبنان وزيارة trophy، واعتبر انه "بدعم ومبادرة طيبة من كوكا كولا أدرج لبنان على لائحة زيارات trophy"، مشيرا الى ان "كأس قطر هو كأس لبنان والمباراة الدولية التي تجري في قطر لبنان معني بها ومعني بكل نشاط يجري في الدول العربية".وأضاف: "يهمني ان ارحب باللاعب بيلتيه، واعتبر ان هذه الاطلالة هي اطلالة حضارية تؤكد رصيد لبنان لدى الفيفا ولدى الدول العربية، وهذه إشارة أخرى بعد اعلان جامعة الدول العربية ووزراء الشباب والرياضة العرب اعتبار واعتماد لبنان عاصمة للشباب العرب 2020 /2022"، واشاد ب "التعاون مع رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر والاتحادات الرياضية والفيفا لإعطاء الصورة الحضارية واستعادة لبنان الى قلب العالم واعادته الى العالم من خلال الرياضة وما يهمنا ان يبقى لبنان مبتسما".وكانت لحيدر كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنا هذه الزيارة "التي اعتبرها دعما للبنان ولكرة القدم اللبنانية"، املا ان "تستمر المبادرات الطيبة من أجل لبنان".اما اللاعب بيلتيه فابدى في كلمة له سروره بالتواجد في لبنان .