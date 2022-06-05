تفجير قذائف وأجسام متفجّرة غدا الإثنين في هذا الموقع.. وقوى الامن تحذر!

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صدر عن المديّـرية العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة ما يلي:تعلن المديّرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه اعتباراً من الساعة 9,00 ولحين الانتهاء من تاريخ 6-6-2022، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، حيث من المتوقّع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.