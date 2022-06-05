بعد تغريدته عن غازي كنعان.. جميل السيد يلعب دور "الاستاذ": هذا "الصح"!

جواب على:"ثمّة لبنانيون أو ثمّة لبنانيين"؟!
عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ،
وبالتالي الصح:
ثمّة لبنانيون
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 5, 2022
جواب على:"ثمّة لبنانيون أو ثمّة لبنانيين"؟!
عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ،
وبالتالي الصح:
ثمّة لبنانيون