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لبنان

بعد تغريدته عن غازي كنعان.. جميل السيد يلعب دور "الاستاذ": هذا "الصح"!

Lebanon 24
05-06-2022 | 07:15
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بعد تغريدة سابقة للنائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" استخدم فيها عبارة "ثمة لبنانيون"، أوضح السيد في تغريدة اخرى التوضيح اللغوي في القواعد لهذه العبارة وقال: "جواب على:"ثمّة لبنانيون أو ثمّة لبنانيين"؟!
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عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ، وبالتالي الصح: ثمّة لبنانيون".
 
 
وكان السيد كتب في تغريدة سابقة: "نصيحة مقاوم! كنت اقول لغازي كنعان: ثمة لبنانيون صادقون ومؤمنون أن العلاقة مع سوريا هي في مصلحة لبنان وسوريا،
فلماذا تفضّلون وتعزّزون الفاسدين والمرتزقة؟!
كان يضحك ويجيب: الأوادم ما بيطيعونا بسهولة لكن هوديك متل ما منأمرهم بيعملوا!
وضعفت سوريا. وكان الفاسدون والمرتزقة أوّل من طعنها".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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