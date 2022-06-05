بعد تغريدته عن غازي كنعان.. جميل السيد يلعب دور "الاستاذ": هذا "الصح"!



Advertisement عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ، وبالتالي الصح: ثمّة لبنانيون". بعد تغريدة سابقة للنائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" استخدم فيها عبارة "ثمة لبنانيون"، أوضح السيد في تغريدة اخرى التوضيح اللغوي في القواعد لهذه العبارة وقال: "جواب على:"ثمّة لبنانيون أو ثمّة لبنانيين"؟!عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ، وبالتالي الصح: ثمّة لبنانيون".

جواب على:"ثمّة لبنانيون أو ثمّة لبنانيين"؟!

عندما تكون كلمة (ثمّة) مستعملة في الجملة بمعنى الإشارة ( هناك أو هنالك أو موجود)، فتكون (ثمّة) بمثابة (خبَر متقدِّم)، ويصبح إعراب ما بعدها (لبنانيون) بمثابة ( مُبتدأ مُتأخّر) بالرفع وليس بالنصب ولا بالجَرّ،

وبالتالي الصح:

ثمّة لبنانيون — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 5, 2022

وكان السيد كتب في تغريدة سابقة: "نصيحة مقاوم! كنت اقول لغازي كنعان: ثمة لبنانيون صادقون ومؤمنون أن العلاقة مع سوريا هي في مصلحة لبنان وسوريا،

فلماذا تفضّلون وتعزّزون الفاسدين والمرتزقة؟!

كان يضحك ويجيب: الأوادم ما بيطيعونا بسهولة لكن هوديك متل ما منأمرهم بيعملوا!

وضعفت سوريا. وكان الفاسدون والمرتزقة أوّل من طعنها".