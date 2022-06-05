23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ياسين أطلق من القبيات الأسبوع الوطني لحماية الغابات من الحرائق
Lebanon 24
05-06-2022
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق وزير البيئة ناصر ياسين "الأسبوع الوطني لحماية الغابات من الحرائق"، من غابات القبيات التي احترقت العام الماضي، مركز ادارة الغابات، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، رئيس "الحركة البيئية" فضل الله حسونة، رئيس مجلس البيئة في عكار أنطوان ضاهر وأعضاء المجلس، مستشار الوزير جورج متري، مايا نعمة عن جمعية تحريج في لبنان، سوسن بو فخرالدين عن جمعية حماية ثروة الحرجية، قاسم جوني عن برنامج الأغذية العالمي WFP، رئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبناني - الصيني علي العبدالله وهيئات بيئية وتعاونيات وكشفيين وبيئيين.
Advertisement
بعد اطلاع ياسين على الأحراج، عقد لقاء وسط الغابة تحدث فيه كل من عبدو ومتري وضاهر وياسين الذي أكد "تعاون الوزارة مع المنظمات والمجالس والهيئات البيئية". ثم أطلق الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات، لمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وقال: "مهما كانت الجهوزية والحضور، سيبقى عندنا حرائق، لذلك يجب علينا ان نعمل دائما لإدارة هذه الغابات، وهو عنصر آخر من عناصر النجاح، العمل على الوقاية وادارة هذه الغابات".
أضاف: "لبنان ما يزال غنيا بالغابات، وحوالى 25 في المئة لا تزال خضراء، ومن المفروض المحافظة عليها بكل من أوتينا من قوة لأنها الرأسمال الطبيعي لنا وأساس هذا البلد".
وتابع: "أطلقنا وقاية من حرائق الغابات كخطة استراتيجية حدثت آخر مرة 2009، وسنطلق في الأسبوعين المقبلين في رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزارات الأخرى خطة الزراعة وادارات أخرى، وأطلقنا خطة ادارة للغابات في عكار وجبيل، والمهم تنفيذها مع وزارة الزراعة والبلديات".
ولفت إلى أن "الموضوع الهام هو قدرة الاستجابة لكل هذه المشاكل. لدينا ملاحظات على الاستجابة للحرائق في ظل الاوضاع المادية والادارية كما الاستجابة لكل شيء، وحاولت كثيرا مع المدعي المالي في الشمال والقوى الأمنية توقيف القطع الجائر للاحراج، وكانوا دائما متجاوبين وغير مقصرين ضمن إمكاناتهم، ولكن المشكلة تكمن بعدم وجود حضور قوي لسيادة القانون، من هنا، نرفع الصوت مجددا، وموجود معنا الآن اللواء المصطفى الذي يمثل الجيش والقوى الأمنية. نريد حضورا أقوى لسيادة القانون وإلا مهما عملنا فلن يجدي نفعا. المطلوب أحكام مشددة على العابثين بالبيئة وقاطعي الأشجار وإشعال الحرائق، وكذلك كل مسؤول عن كسارة تدمر البيئة".
من جهة أخرى، رعى ياسين سلسلة نشاطات بيئية في القبيات وعندقت وجرود مشمش.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
02:00 | 2022-06-05
05/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
06:00 | 2022-06-05
05/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المسابح خياليّة... هذه الشّواطئ مجّانية ونظيفة!
Lebanon 24
أسعار المسابح خياليّة... هذه الشّواطئ مجّانية ونظيفة!
02:30 | 2022-06-05
05/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا آخر ظهور لريما ديب (صور)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا آخر ظهور لريما ديب (صور)
00:36 | 2022-06-05
05/06/2022 12:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:47 | 2022-06-05
ما جديد عداد كورونا في لبنان؟
14:47 | 2022-06-05
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:41 | 2022-06-05
اشتباكات وقتيل في القصر - الهرمل.. ماذا يحدث هناك؟
14:21 | 2022-06-05
جديد عملية الجيش في الشراونة.. هذه آخر المستجدات
13:50 | 2022-06-05
بعد تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في طرابلس.. هكذا تحرّكت "الصحة"
13:39 | 2022-06-05
"قنبلة هجومية" تنفجر في وادي خالد.. فيديو يرصدها مباشرة
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 22:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
05/06/2022 22:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
05/06/2022 22:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact