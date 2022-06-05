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لبنان

عون بحث وميقاتي مسألة دخول سفينة "انرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
05-06-2022 | 07:58
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بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدخول سفينة "انرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه.
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وأكد الرئيس عون أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.
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