وفد لجنة مونديال قطر زار جبيل واستقبال رسمي من البلدية

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زار وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لكأس العالم قطر 2022، مدينة جبيل.ضم الوفد سفيري اللجنة نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق الكابتن وائل جمعة، الحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي، مدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخانجي، خبير العلاقات الإعلامية والإقليمية الزميل علي الزين، المسؤول عن برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد.وأعدت البلدية استقبالا رسميا شارك فيه نائب الرئيس رالف صليبا ومختار المدينة جورج حبيب. وكانت جولة بحرية على الساحل الممتد الى عمشيت، وأخرى بالسيارات الكهربائية في المدينة التاريخية، ثم عشاء في نادي الصيد التاريخي الذي يحمل اسم المدينة وجولة في متحف جوزف "بيبي" عبد وتولى الشرح نجله روجيه.وسلم صليبا وحبيب درعين تذكاريتين الى جمعة والحبسي، فيما سلم الخانجي مجسمين لملعبين من ملاعب المونديال الى صليبا والزميل ناجي شربل.