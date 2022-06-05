Advertisement

لبنان

وفد لجنة مونديال قطر زار جبيل واستقبال رسمي من البلدية

Lebanon 24
05-06-2022 | 08:46
A-
A+
Doc-P-959336-637900408236893450.png
Doc-P-959336-637900408236893450.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لكأس العالم قطر 2022، مدينة جبيل.
ضم الوفد سفيري اللجنة نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق الكابتن وائل جمعة، الحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي، مدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخانجي، خبير العلاقات الإعلامية والإقليمية الزميل علي الزين، المسؤول عن برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد.
Advertisement
 
وأعدت البلدية استقبالا رسميا شارك فيه نائب الرئيس رالف صليبا ومختار المدينة جورج حبيب. وكانت جولة بحرية على الساحل الممتد الى عمشيت، وأخرى بالسيارات الكهربائية في المدينة التاريخية، ثم عشاء في نادي الصيد التاريخي الذي يحمل اسم المدينة وجولة في متحف جوزف "بيبي" عبد وتولى الشرح نجله روجيه.
 
وسلم صليبا وحبيب درعين تذكاريتين الى جمعة والحبسي، فيما سلم الخانجي مجسمين لملعبين من ملاعب المونديال الى صليبا والزميل ناجي شربل.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-06-05
14:47 | 2022-06-05
14:41 | 2022-06-05
14:21 | 2022-06-05
13:50 | 2022-06-05
13:39 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website