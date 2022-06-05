"ممنوع" التجمعات.. قرار للمحافظ بخصوص مباراة "بيروت" و"الرياضي"

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر التوضيح التالي:استناداً الى تقارير أمنية وصلتني عن احتمال حصول اشكالات قد تنتج عنها أمور لا تحمد عقباها خلال مباراة فريقي الرياضي وبيروت، ارتأيت بعدم إعطاء موافقة على اقامة تجمعات مقابل النادي الرياضي في منطقة المنارة حفاظاً على سلامة المواطنين وسلامة اللاعبين وسلامة الجميع.ولكن في نفس الوقت لا أمانع من وجود مشجعين يواكبون فريقهم بروح رياضية، وفيحال كان هناك ضمانات تؤكد عدم حصول أي اشكالات لن أمانع في الموافقة ولن أتردد في اعطائها، لأن الهدف ليس منع التجمعات الرياضية بل الحفاظ على سلامة المواطنين.أتمنى أن يستمتع جميع محبي رياضة كرة السلة بمباراة اليوم التي تجمع ناديين منأهم الأندية المحلية والعربية والعالمية.