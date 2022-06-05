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لبنان

توقيف شخصين عند حاجز ضهر البيدر... هذا ما ضبط بحوزتهما

Lebanon 24
05-06-2022 | 09:30
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــالبلاغ التالي:

الساعة 21,00 من تاريخ 1-6-2022، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي شخصَين على متن سيّارة نوع "تويوتا" لون أسود، وذلك للاشتباه فيهما، وهما كلٌّ من:
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- ح. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

- ف. خ. (مواليد عام 1997، فلسطينيّة) 

بتفتيشهما والسيّارة، عُثر على كميّة من مادّة "كريستال مِث" "CRYSTAL METH" المخدّرة.

سلّما مع السيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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