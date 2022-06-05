توقيف شخصين عند حاجز ضهر البيدر... هذا ما ضبط بحوزتهما

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــالبلاغ التالي:الساعة 21,00 من تاريخ 1-6-2022، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي شخصَين على متن سيّارة نوع "تويوتا" لون أسود، وذلك للاشتباه فيهما، وهما كلٌّ من:- ح. م. (مواليد عام 1986، لبناني)- ف. خ. (مواليد عام 1997، فلسطينيّة)بتفتيشهما والسيّارة، عُثر على كميّة من مادّة "كريستال مِث" "CRYSTAL METH" المخدّرة.سلّما مع السيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.