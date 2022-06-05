عناية عز الدين: لاعتماد مقاربة واقعية ومسؤولة بعيدا من النكد السياسي والتعطيل

Advertisement

أكدت النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ان "ساعة الحقيقة دقت حول الازمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وان من اطلق الشعارات الرنانة والبراقة خلال الانتخابات اصبح اليوم امام المسؤولية الكبرى تجاه الناس"، مضيفة: "ان الشعارات انتهى مفعولها والمطلوب الافعال ضمن مقاربة عاقلة وواقعية ومسؤولة تعتمد على مد اليد والعقل المنفتح على الجميع".ودعت الى "التجاوب مع الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب للتعاون والتكاتف لاجل معالجة مشاكل المواطنين".كلام عز الدين جاء خلال حفل تكريم ماكينة حركة "أمل" الانتخابية في بلدة دير قانون راس العين، بحضور الشيخ محمد بزي، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في الحركة علي إسماعيل، المسؤول الإعلامي في الإقليم علوان شرف الدين، رئيس الحركة الثقافية في لبنان باسم عباس، رؤساء البلدية الحالي والسابقين ورئيس وأعضاء الماكينة الإنتخابية.وحذرت من "العودة الى النكد والتعطيل والتخاصم، لانه سيؤدي الى ضياع الفرص وهدر الوقت ووضع كيان لبنان في خطر"، معتبرة ان "نتائج الانتخابات خاصة في الجنوب ساهمت في بناء سور حام للمعادلات الوطنية في المقاومة والحماية واستمرار نهج بناء الدولة العادلة القادرة من جهة ونهج الاعتدال والانفتاح والعيش الواحد من جهة اخرى".