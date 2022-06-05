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لبنان

خضر: لدعم الجيش لما يقوم به من أجل تطهير المجتمع من تجار الموت

Lebanon 24
05-06-2022 | 10:53
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- غرد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر "تويتر" قائلا:
"كل الدعم للجيش اللبناني لما يقوم به من أجل تطهير المجتمع من ‎تجار الموت رغم كل التحديات، ولا سيما لجهة نقص الإمكانات المادية، وتراجع رواتب العسكريين، الا ان ابناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء يضحون بحياتهم من أجل الوطن".
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