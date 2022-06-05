فوز لائحة "للتربية حقوق" في انتخابات رابطة اساتذة التعليم الرسمي الأساسي شمالا

فازت لائحة "للتربية حقوق" في انتخابات رابطة اساتذة التعليم الرسمي الأساسي في الشمال بكامل أعضائها.

وكانت انتهت عند الساعة الثالثة، عملية الإقتراع التي جرت في مدرسة "عدنان زكي درويش" في الميناء لإختيار 15 عضوا، وبلغ عدد المشاركين 156 استاذا. وتنافست لائحتان: لائحة "للتربية حقوق" ولائحة "الإلتزام النقابي".

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