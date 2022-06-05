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لبنان

وزير الدفاع: تحركات إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل استفزازاً للبنان

Lebanon 24
05-06-2022 | 12:05
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اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم أنّ التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.
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وقال: "مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية  التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجرى تحت رعاية  الأمم المتحدة".
ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.
 
 
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