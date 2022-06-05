Advertisement

لبنان

فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-06-2022 | 12:49
A-
A+
Doc-P-959370-637900554876311658.jpg
Doc-P-959370-637900554876311658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اضطر الكثير من المواطنين مطلع الشهر الجاري إلى إلغاء اشتراك المولد بسبب الفاتورة الباهظة التي توجّب عليهم دفعها.
وحالياً، فإن متوسط فاتورة الـ5 أمبير تراوح بين 1.5 و 3 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل الـ100 دولار أميركي، في حين أن متوسط كلفة فاتورة الـ10 أمبير وصل إلى 7 مليون ليرة لبنانية أو 150 دولاراً أميركياً. 
Advertisement
وعملياً، فإن فاتورة اشتراك المولد تتجاوز الحد الأدنى للأجور بـ4 أضعاف، وهو الأمر الذي أرهق كاهل الكثير من المواطنين الذين وجدوا نفسهم أمام ضائقة اقتصادية خانقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-06-05
14:47 | 2022-06-05
14:41 | 2022-06-05
14:21 | 2022-06-05
13:50 | 2022-06-05
13:39 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website