فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت

اضطر الكثير من المواطنين مطلع الشهر الجاري إلى إلغاء اشتراك المولد بسبب الفاتورة الباهظة التي توجّب عليهم دفعها.

وحالياً، فإن متوسط فاتورة الـ5 أمبير تراوح بين 1.5 و 3 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل الـ100 دولار أميركي، في حين أن متوسط كلفة فاتورة الـ10 أمبير وصل إلى 7 مليون ليرة لبنانية أو 150 دولاراً أميركياً.

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وعملياً، فإن فاتورة اشتراك المولد تتجاوز الحد الأدنى للأجور بـ4 أضعاف، وهو الأمر الذي أرهق كاهل الكثير من المواطنين الذين وجدوا نفسهم أمام ضائقة اقتصادية خانقة.