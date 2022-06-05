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لبنان

محافظ بعلبك الهرمل: لا مشكلة بين الجيش وأهالي المنطقة

Lebanon 24
05-06-2022 | 13:07
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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في بيان، أنه "بعد انتشار آفة المخدرات بشكل غير مسبوق في المجتمع اللبناني، تقوم القوى الأمنية بحرب على هذه الآفة منذ فترة طويلة، والعملية الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني منذ يومين في محافظة بعلبك الهرمل هي ضمن هذا السياق، وتوقيتها غير مرتبط بأي موضوع آخر، بل هو ضمن الخطة المتبعة من قبل الجيش الذي ينفذ العمليات وفق المعلومات والإحداثيات المتوفرة لديه، بعد المتابعة والرصد والتقصي ليحدد الزمان والمكان".
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وأكد خضر رفضه "تصوير هذه العملية كمشكلة بين الجيش اللبناني وأهالي بعلبك الهرمل الذين لطالما كانوا يطالبون بفرض الأمن وملاحقة المطلوبين، للعيش بسلام في منطقتهم. وخير دليل على ذلك أن العريف زين العابدين شمص، الذي استشهد خلال المداهمات، هو من أبناء بعلبك الهرمل".
 
وأشاد بدور الجيش "الذي وعلى الرغم من كل التردي المعيشي لعناصره ما زال محافظا على بسالته في الدفاع عن وطنه وحماية أبناء بلده من هذه الآفات والتعديات".
 
كما أكد أن "الأمن والإنماء وجهان لعملة واحدة، والشباب الذين يتم التغرير بهم اليوم لتعاطي المخدرات وترويجها مكانهم في الجامعات ومراكز العمل ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعهم. ومن هذا المنطلق نطالب جميع المعنيين بالقيام بما يلزم، والسعي لتنفيذ مشاريع إنمائية في المناطق المحرومة ولا سيما محافظة بعلبك الهرمل، لأن غياب الإنماء هو السبب الأساسي الذي يوصل المجتمع إلى زيادة الآفات وضياع الشباب".
 
وختم خضر: "حمى الله أهلنا في بعلبك الهرمل وعناصر الجيش اللبناني، ونتمنى على الجميع التقيد بتعليمات القوى الأمنية".
 
 
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