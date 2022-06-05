23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في طرابلس.. هكذا تحرّكت "الصحة"
Lebanon 24
05-06-2022
|
13:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي:
"بعد الإبلاغ عن عدد من حالات التهاب الكبد الفيروسي A في قضاء طرابلس، والتي بلغ عددها 49 حالة حتى الساعة، تقوم الوزارة بتقصي هذه الحالات الموزعة بين القبة/ضهر المغر خاصة، وغيرها من الأحياء (التبانة، الميناء، البداوي، باب الرمل). وتم التواصل مع عدد منها لمعرفة الخصائص المرضية والوبائية ومحاولة تحديد كيفية التعرض".
Advertisement
وأشارت الى انها "باشرت عبر فرقها في قضاء طرابلس، ومصلحة الصحة في الشمال وفرق الترصد الوبائي ومديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة، بإعطاء الأولوية لفحص مياه الشرب، وقامت بالتنسيق مع مصلحة مياه الشمال لجمع عينات المياه وفحصها في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت ان "التهاب الكبد الفيروسي الألفي ينتج من فيروس ينتقل الى الإنسان عبر تناول الأطعمة الملوثة وغير المطهية جيدا، أو شرب المياه أو المشروبات الملوثة. وتمتد فترة الحضانة من 15 الى 50 يوما. ومن أبرز عوارضه: الحمى والشعور بالتعب والقيء والغثيان وإصفرار البشرة (الصفيرة). لذا، تنصح وزارة الصحة المواطنين بعدم تناول الأطعمة غير المطهية، وعدم شرب مياه غير معروفة المصدر أو المشتبه في تلوثها، إضافة إلى الامتناع عن استعمال هذه المياه لغسيل الخضار والفاكهة".
وحثت وزارة الصحة المواطنين على "مراعاة شروط النظافة الشخصية في المنزل، من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض، وقبل تحضير الطعام أو تناوله باليدين، حيث يمكن انتقال الفيروس فمويا، عندما تكون الأيدي ملوثة ببراز يحمل الفيروس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
02:00 | 2022-06-05
05/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
06:00 | 2022-06-05
05/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المسابح خياليّة... هذه الشّواطئ مجّانية ونظيفة!
Lebanon 24
أسعار المسابح خياليّة... هذه الشّواطئ مجّانية ونظيفة!
02:30 | 2022-06-05
05/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا آخر ظهور لريما ديب (صور)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا آخر ظهور لريما ديب (صور)
00:36 | 2022-06-05
05/06/2022 12:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:47 | 2022-06-05
ما جديد عداد كورونا في لبنان؟
14:47 | 2022-06-05
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:41 | 2022-06-05
اشتباكات وقتيل في القصر - الهرمل.. ماذا يحدث هناك؟
14:21 | 2022-06-05
جديد عملية الجيش في الشراونة.. هذه آخر المستجدات
13:39 | 2022-06-05
"قنبلة هجومية" تنفجر في وادي خالد.. فيديو يرصدها مباشرة
13:16 | 2022-06-05
خبرٌ مفبرك عن "أحداث الشراونة".. ما هو؟
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 22:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
05/06/2022 22:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
05/06/2022 22:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact