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لبنان

بعد تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في طرابلس.. هكذا تحرّكت "الصحة"

Lebanon 24
05-06-2022 | 13:50
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد الإبلاغ عن عدد من حالات التهاب الكبد الفيروسي A في قضاء طرابلس، والتي بلغ عددها 49 حالة حتى الساعة، تقوم الوزارة بتقصي هذه الحالات الموزعة بين القبة/ضهر المغر خاصة، وغيرها من الأحياء (التبانة، الميناء، البداوي، باب الرمل). وتم التواصل مع عدد منها لمعرفة الخصائص المرضية والوبائية ومحاولة تحديد كيفية التعرض".
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وأشارت الى انها "باشرت عبر فرقها في قضاء طرابلس، ومصلحة الصحة في الشمال وفرق الترصد الوبائي ومديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة، بإعطاء الأولوية لفحص مياه الشرب، وقامت بالتنسيق مع مصلحة مياه الشمال لجمع عينات المياه وفحصها في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت ان "التهاب الكبد الفيروسي الألفي ينتج من فيروس ينتقل الى الإنسان عبر تناول الأطعمة الملوثة وغير المطهية جيدا، أو شرب المياه أو المشروبات الملوثة. وتمتد فترة الحضانة من 15 الى 50 يوما. ومن أبرز عوارضه: الحمى والشعور بالتعب والقيء والغثيان وإصفرار البشرة (الصفيرة). لذا، تنصح وزارة الصحة المواطنين بعدم تناول الأطعمة غير المطهية، وعدم شرب مياه غير معروفة المصدر أو المشتبه في تلوثها، إضافة إلى الامتناع عن استعمال هذه المياه لغسيل الخضار والفاكهة".

وحثت وزارة الصحة المواطنين على "مراعاة شروط النظافة الشخصية في المنزل، من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض، وقبل تحضير الطعام أو تناوله باليدين، حيث يمكن انتقال الفيروس فمويا، عندما تكون الأيدي ملوثة ببراز يحمل الفيروس".
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