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لبنان

جديد عملية الجيش في الشراونة.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
05-06-2022 | 14:21
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأن الجيش بدأ بتخفيف إجراءاته العملانية في حي الشراونة - بعلبك، وذلك بعد سلسلة من المداهمات لأماكن مطلوبين، اليوم الأحد.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ عملية ملاحقة الجيش للمطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلّة" مستمرة. 
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وكانت قيادة الجيش أصدرت بياناً، مساء اليوم، جاء فيه: 
"بتاريخ 5 / 6 / 2022 ونتيجة عمليات الدهم التي تواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، تم توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 / 6 / 2022 ولكون بعضهم الآخر مطلوبا بموجب مذكرات توقيف بسبب الإتجار بالمخدرات.
وأثناء عمليات الدهم، تعرضت آلية عسكرية لإطلاق نار وأصيب عسكريان بجروح، فردَّ العناصر على مصادر النيران بالمثل.
وقد ضبط 17 سلاحا حربيا، وقاذف آر بي جي، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال، وثلاث سيارات رباعية الدفع. كما ضبط معملان لتصنيع المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما.
وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين".
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