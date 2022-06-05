22
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما جديد عداد كورونا في لبنان؟
Lebanon 24
05-06-2022
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى1099821، كما تم تسجيل حالتي وفاة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
06/06/2022 02:50:34
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
Lebanon 24
كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
06/06/2022 02:50:34
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
06/06/2022 02:50:34
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: 103 إصابات جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
في لبنان: 103 إصابات جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟
06/06/2022 02:50:34
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
02:00 | 2022-06-05
05/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
06:00 | 2022-06-05
05/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:47 | 2022-06-05
05/06/2022 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك معقول؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك معقول؟ (فيديو)
03:07 | 2022-06-05
05/06/2022 03:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:14 | 2022-06-05
الغاز يُفجّر مواجهة بين لبنان وإسرائيل وسط دعوات للتدخّل الأممي
17:03 | 2022-06-05
الدول الخليجية مهتمّة بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان
16:55 | 2022-06-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:41 | 2022-06-05
"استعدادات لهجوم مُحتمل".. الجيش الإسرائيلي يستنفر عند حدود لبنان البحريّة
16:29 | 2022-06-05
حدثٌ أمني عند الحدود.. رصاص إسرائيلي يطال آلية للجيش!
16:20 | 2022-06-05
"دولارات فريش" في لبنان تخضع للتضييق.. وزيرٌ يكشف حقائق كثيرة
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
06/06/2022 02:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact