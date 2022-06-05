"الإشتراكي": لإلتفاف وطني رسمي وشعبي حول الجيش

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً أكّد فيه التضامن الكامل مع الجيش في عمله الحثيث للقيام بواجباته في تثبيت الأمن على مساحة الوطن رغم كل المصاعب والتحديات وبما لديه من إمكانيات.

وإذ توجه بالتعزية من قيادة الجيش وعناصره وعائلة الشهيد زين العابدين شمص الذي قضى في البقاع، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، يشدد الحزب على ضرورة الالتفاف الوطني الرسمي والشعبي حول مؤسسة الجيش لتوفير مقومات نجاحه في المهمات الجسام لحماية السلم الأهلي وحماية حدود لبنان وثرواته التي تهددها الاطماع والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.