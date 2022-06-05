نداء لسكان محيط مرج بسري.. هذا ما جاء فيه

يوجه فريق بسري التابع لجمعية الارض - لبنان نداء الى أهالي وسكان محيط مرج بسري، بعدم إشعال النار او إطلاق الأسهم النارية أو رمي السجائر في المناطق الحرجية أو محيطها، خلال موسمي الصيف والخريف، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وفي اطار الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات واستكمالا لحملة جمعية الأرض - لبنان بعنوان "معا نحمي غابات لبنان".

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