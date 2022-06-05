"دولارات فريش" في لبنان تخضع للتضييق.. وزيرٌ يكشف حقائق كثيرة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أن "وزارة الشؤون لا تصرف أموالاً خارج وزارة المالية أو مصرف لبنان"، موضحاً أنه "لا مشكلة شخصية ولا سياسية مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة"، لكنه قال: "من واجبات الحاكم التعاطي مع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة بشفافية مطلقة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، سأل حجار: "هل من المنطقي ان يكون سقف سحب الفرد 6 مليون وان يكون سقف سحوبات الجمعيات 8 مليون؟ كيف تستمر هذه الجمعيات؟ كيف تدفع رواتب موظفيها؟".

وتابع: "حتى موضوع الفريش دولار يتمّ عرقلته من قبل المصارف اذ يتمّ التضييق على حسابات الجمعيات الفريش حتّى، ولا يتمّ تسليمها الا بموجب فواتير تبرر السحب".

وقال: "بعض البرامج في عدد من المؤسسات اقفلت ولن تتمكن من اعادة فتح اقسامها والكثير من المؤسسات الكبرى في لبنان لن تتمكن من الاستمرار على هذا المنوال. الجمعيات تتواصل مع السفارات والوكالات الدولية ووكالات الانباء الدولية.. واقول لحاكم مصرف لبنان إن هذا الملف لا يستطيع ان يحمله لا هو ولا غيره، وأدعوه لتحرك سريع لحلّ الامر وليقم بواجباته وان كان غير قادر فليصارح اللبنانيين".





