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لبنان

"استعدادات لهجوم مُحتمل".. الجيش الإسرائيلي يستنفر عند حدود لبنان البحريّة

Lebanon 24
05-06-2022 | 16:41
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نقلت قناة "الجزيرة" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن "سلاح البحرية في جيش العدو يستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز كاريش عند حدود لبنان البحرية لهجوم"، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الإسرائيلية ستقوم بتأمين المنصة العائمة بواسطة القطع البحرية والغواصات، كما ستقوم بنقل النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود البحرية مع لبنان". 
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