الدول الخليجية مهتمّة بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان

Advertisement

أكدت أوساط دبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية أن "لا صحة لكل ما أشيع عن استدعاء الرياض للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري"، مشيرة إلى أن "البخاري سافر في إجازة، وهو سيعود إلى بيروت في وقت قريب، لمتابعة مهامه إلى جانب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل ترجمة ما تم التوافق عليه بشأن المبادرة الكويتية".وشدّدت الأوساط، على أن "ما يهم الدول الخليجية والمجتمع الدولي، إنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان، دون تدخل حزب الله لفرض شروطه على اللبنانيين، الذين أكدوا من خلال نتائج الانتخابات، العمل من أجل التغيير والعبور بالبلد إلى شاطىء الأمان". (السياسة الكويتية)