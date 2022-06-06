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لبنان

خطوة سياحية جديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2022 | 03:30
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سيتم الكشف في الايام القليلة المقبلة عن خطوة سياحية بارزة من شأنها ان تترك ارتياحا عارما.

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المصدر: لبنان 24
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