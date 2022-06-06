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لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 02:08
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تكوّن ضباب على المرتفعات المتوسطة و المنخفضة . يتوقع تساقط بعض الرذاذ في الداخل و شمال البلاد مع ارتفاع في الرطوبة النسبية.
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وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة:  طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، بخاصة على الساحل، التي تعود الى معدلاتها بدءاً من يوم الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، خصوصا في الداخل و على المرتفعات ، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة والمنخفضة كما تنخفض الرطوبة النسبية على الساحل.

 

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تكوّن ضباب على المرتفعات المتوسطة و المنخفضة . يتوقع تساقط بعض الرذاذ في الداخل و شمال البلاد مع ارتفاع في الرطوبة النسبية .

 

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة جنوب البلاد و على الجبال. تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية مساءً.

 

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها .

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  

بين  45و 85%.

- حال البحر: منخفض الموج،حرارة سطح الماء:  24 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   5,27

- ساعة غروب الشمس:   19,47
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