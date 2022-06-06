زحمة غير عادية.. ماذا يجري أمام إحدى الدوائر الرسمية؟

تسجل زحمة مواطنين غير مسبوقة امام سجل عدلي في منطقة التل طرابلس، بعد أن عاودت هذه الدائرة فتح أبوابها اليوم امام المواطنين.



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