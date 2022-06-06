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لبنان

زحمة غير عادية.. ماذا يجري أمام إحدى الدوائر الرسمية؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 01:48
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تسجل زحمة مواطنين غير مسبوقة امام سجل عدلي في منطقة التل طرابلس، بعد أن عاودت هذه الدائرة فتح أبوابها اليوم امام المواطنين.
واذا كنت تريد الاستحصال على "سجل عدلي": إقرأ الخبر
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السجل العدلي

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