Advertisement

لبنان

تغريدة جديدة للقاضية غادة عون.. هذا ما قالته

Lebanon 24
06-06-2022 | 02:41
A-
A+
Doc-P-959493-637901053334089295.jpg
Doc-P-959493-637901053334089295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: صباح الخير يا أحبة، للعلم فقط ان ممارسات التفتيش ومن وراءه ضدي لمنعي من إكمال التحقيقات في ملفات الفساد تخولني حق مقاضاتهم سندا للمادتين ٧ و٨ من قانون حماية كاشفين الفساد :تنص المادة ٧ يقصد بالضرر لاغراض هذا القانون .،الإجراءات التأديبية الصريحة او المقنعة،الصرف من الوظيفة او وقفها مؤقتا او تعليق ممارستها،اي عمل او امتناع او التهديد بالإجراءات المذكورة. المادة ٨: يتخذ قرار الحماية عفوا من قبل الهيئة...
Advertisement
وتابعت: ان احالتي على المجلس التاديبي تندرج بالتاكيد في هذا الاطار: لان ملفي فارغ المضمون يستند على مخالفة موجب التحفظ وعلى اقاويل لا قيمة لها صادرة عن بعض القضاة. فبالنسبة لموجب التحفظ النادي كل يوم يصدر بيانات رئيسه ظهر في حلقة تلفزيونية كاملة . العديد من القضاة يضعون صورهم على الفايسبوك وتعليقاتهم . فلماذا لم تتم احالتهم الى المجلس التاديبي؟ انا في كل مشاركاتي على التويت اتناول حصرا قضايا قانونية وقضائية. وكمدعي العام من واجبي كممثل عن المجتمع ان اطلع هذا المجتمع الذي امثله عن مواضيع ادعاءاتي. ثم ومن ناحية أخرى لا نص قانوني يعاقب على مخالفة موجب التحفظ. فضلا عن ان هذا الموجب غير واضح المضمون ويخالف حق إنساني اساسي هو الحق في التعبير. لكل هذه الأسباب فانا سادافع عن نفسي عن كرامتي وعن حقوق الناس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:39 | 2022-06-06
03:30 | 2022-06-06
03:15 | 2022-06-06
03:14 | 2022-06-06
03:07 | 2022-06-06
03:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website