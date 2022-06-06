بعد عملية رصد ومتابعة.. مروّجا مخدرات في قبضة "المعلومات"

Advertisement

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات على طول الأوتوستراد الساحلي الممتد من نهر الكلب وصولاً الى جبيل.على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويتهما، وهما كل من:ش. ر. (مواليد عام 1966، لبناني)ش. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما وتوقيفهما.بتاريخي 28 و30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول بالجرم المشهود في محلة جونية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "لانسيا" لون أسود، كما تمكنت دورية أخرى من توقيف الثاني في محلة أدونيس على متن دراجة آلية نوع "V150" لون جردوني وقد تبين انها تستخدم في عمليات الترويج.وضبط بحوزة الأول: /76/ غ من مادة الكوكايين داخل /33/ مظروفاً، /160/ غ من مادة الكوكايين مقسمة في /33/ علبة بلاستيكية مدون على قسم منها كلمة "Net" وعلى الآخر كلمة "Extra"، مبلغ مالي وهاتف خلوي. كما عثرت بحوزة الثاني على /4/ بطاقات بلاستيكية عليها آثار مادة زيت حشيشة الكيف وهاتف خلوي. بتفتيش منزل الأول في محلة جبيل، تم ضبط أداة تستخدم في تعاطي المخدرات، مبلغ مالي و/7/ هواتف خليوية.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق كسروان على متن السيارة والدراجة الآلية اللتين تم ضبطهما، كما اعترفا بقيامهما باستلام المخدرات من محلة الليلكي.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء لإشارة القضاء.