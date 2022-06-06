Advertisement

لبنان

بعد عملية رصد ومتابعة.. مروّجا مخدرات في قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
06-06-2022 | 02:47
A-
A+
Doc-P-959494-637901058060832137.jpg
Doc-P-959494-637901058060832137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات على طول الأوتوستراد الساحلي الممتد من نهر الكلب وصولاً الى جبيل.
Advertisement

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويتهما، وهما كل من:

ش. ر. (مواليد عام 1966، لبناني)
ش. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما وتوقيفهما.

بتاريخي 28 و30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول بالجرم المشهود في محلة جونية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "لانسيا" لون أسود، كما تمكنت دورية أخرى من توقيف الثاني في محلة أدونيس على متن دراجة آلية نوع "V150" لون جردوني وقد تبين انها تستخدم في عمليات الترويج.

وضبط بحوزة الأول: /76/ غ من مادة الكوكايين داخل /33/ مظروفاً، /160/ غ من مادة الكوكايين مقسمة في /33/ علبة بلاستيكية مدون على قسم منها كلمة "Net" وعلى الآخر كلمة "Extra"، مبلغ مالي وهاتف خلوي. كما عثرت بحوزة الثاني على /4/ بطاقات بلاستيكية عليها آثار مادة زيت حشيشة الكيف وهاتف خلوي. بتفتيش منزل الأول في محلة جبيل، تم ضبط أداة تستخدم في تعاطي المخدرات، مبلغ مالي و/7/ هواتف خليوية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق كسروان على متن السيارة والدراجة الآلية اللتين تم ضبطهما، كما اعترفا بقيامهما باستلام المخدرات من محلة الليلكي.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء لإشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:39 | 2022-06-06
03:30 | 2022-06-06
03:15 | 2022-06-06
03:14 | 2022-06-06
03:07 | 2022-06-06
03:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website