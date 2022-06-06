خبرٌ بشأن قوارير الغاز.. إليكم الجديد

فتحت مراكز توزيع تعبئة قوارير الغاز أبوابها، اليوم الإثنين، وسط توافد كثيف للمواطنين الذين أقبلوا لتعبئة الغاز خوفاً من إصدار تسعيرة جديدة غداً بالدولار الأميركي.

وحالياً، فإنّ سعر قارورة الغاز يبلغ 365 ألف ليرة، وهناك توقعات بارتفاع هذه القيمة غداً مع جدول أسعار جديد للمحروقات.