اسرائيل دخلت.. هل نحنُ أمام اجتياح جديد؟

لا يُمكن لأي أحدٍ حذف تاريخ 6 حزيران من الذاكرة التاريخية اللبنانية، لأنه يوم كان شاهداً على اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982. قبل 40 عاماً، سقطت هيبة الدولة بيد الإحتلال، فبات لبنان مُستباحاً من جنوبه إلى شماله، حتى أن مدينة بيروت حينها، باتت العاصمة العربية الثانية التي تحتلّها إسرائيل، بعد القدس.

Advertisement

وبعيداً عن التفاصيل التاريخية لذلك الاجتياح، وبمنأى عن المفاصل الأساسية له، يبقى أساسياً الوقوف عند نتائجه من جهة، وعما نشهده من ظروف ارتبطت به من جهة أخرى. حُكماً، فإن ما يُمكن قوله أن اجتياح العام 1982 أدى إلى ولادة قوى جديدة في لبنان بعدما هدف إلى إقصاء قوى أخرى في طليعتها منظمة "التحرير الفلسطينية". حقاً، الأمر هذا حصل، إذ أن اجتياح عام 1982 أفرز عن بروز قوة عسكرية في جنوب لبنان أساسها "حزب الله"، ومن خلال الأخير وفصائل المقاومة الأخرى، حصل التحرير عام 2000، فاندحرت إسرائيل إلى خلف الحدود اللبنانية، لكن عينها بقيت على ثروات لبنان المائية والنفطية.

ووسط أزمات متراكمة وإنهيارٍ متفاقم، تحلّ ذكرى اجتياح العام 1982 وسط حدثٍ قد يُبدل المشهد القائم، والمشكلة الأكبر أن هذا الحدث يحمل طابع الاجتياح قبل 40 عاماً. في هذا اليوم من العام 2022، دخلت سفينة يونانية طلبتها إسرائيل للتنقيب عن الغاز، حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

بعد 40 عاماً، "سيناريو الانتهاك" المتمادي يتكرّر، وهُنا يُطرح الأساس: ما هي العبارة التي يمكن أن تصف المشهد الجديد غير عبارة الذل وضرب الكرامة؟ إسرائيل تحاول نهب ثرواتنا بينما نحن لا نتحرّك أبداً.

في العام 1982، حصل الاجتياح بسهولة من دون أي سدّ منيع بوجه دبابات الإحتلال.. في ذلك العام، تقدّمت أرتال الآليات العسكرية الإسرائيلية أمام اللبنانيين، فوصلت عبر البحر والبر إلى بيروت.. المشهدُ قاتل حقاً.. ورغم الإمكانيات الصعبة حينها، هبّ اللبنانيون من مختلف المناطق لمقارعة الإحتلال في مختلف الأماكن والمحاور.. حقاً إنه المشهد المُشرّف.. بالسلاح والنار والإرادة، "أخذ التار للوطن".. في ذلك الوقت، تجاوز اللبنانيون طوائفهم وتوحدوا في مقاومة عابرة للوطن، فقاوموا الإحتلال وكسروا شوكته.

كانت هناك إرادة وطنية لبنانية لتدمير أسطورة الإحتلال عند مثلث خلدة ومحور المتحف وعين المريسة وكورنيش المزرعة.. حينها، لقّن اللبنانيون العدو درساً لا ينساه على جسر سليم سلام، وعلّمه أن بيروت عصيّة على السقوط.. في ذلك الزمن، كانت صيدا شاهدة على مقارعة عدوّ ظنّ العالم أنه لا يُقهر.. كانت معارك الجبل والشوف وعاليه شاهدة على سقوطِ الإسرائيليين خيرَ سقطة.. وفي قلعة الشقيف، حيثُ الحصن المنيع، شهد الغزاة على حرب النار، فكانت خير حاضنٍ لشهداء أبراراً أحراراً.

من كلّ لبنان، انتفضَ الناس لمقارعة العدو بإيمانٍ وطني.. لم يكن هناك أي احتكار للمقاومة، لأن الهدف كان واحداً وهو "تحرير الأرض من رجس الإحتلال".. نعم، هذا ما كان وهذا ما يجب أن يكون الآن، لكن المعضلة الأكبر هي أن اللبنانيين يغرقون في الإنهيار وسط إحباط كبير.. حقاً، سيناريو 1982 يتكرّر اليوم.. فهل نحنُ أمام اجتياح جديد وما العمل؟ هل نحنُ أمام معركة جديدة في وطنٍ مُثقل بالإنهيار؟

حقاً، حينما تُخلق الإرادة يحصلُ كلّ شيء، وما كان الشعب اللبناني إلا عنواناً للإنتصار.. وسيبقى.. وفي ساعة الصفر، لن يبقى اللبناني على حاله. فمثلما انتصر سابقاً، سيُقارع الاحتلال من أجل أرضه وحقوقه .. حُكماً إنها الحقيقة.