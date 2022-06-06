حادث سير مروع في عدلون... اليكم التفاصيل

وقع حادث سير مروع على الخط البحري في بلدة عدلون قرب الفرن القديم نتج عنه ثلاثة جرحى من الجنسية السورية نقلوا بواسطة سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر الى المستشفيات للمعالجة.

Advertisement