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لبنان

حادث سير مروع في عدلون... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-06-2022 | 03:39
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وقع حادث سير مروع على الخط البحري في بلدة عدلون قرب الفرن القديم نتج عنه ثلاثة جرحى من الجنسية السورية نقلوا بواسطة سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر الى المستشفيات للمعالجة.
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