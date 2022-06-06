محافظ بيروت زار المركز الاسلامي في عائشة بكار.. وهذا ما تم بحثه!

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زار محافظ بيروت القاضي مروان عبود المركز الإسلامي في منطقة عائشة بكار، حيث كان في استقباله رئيس المركز علي نور الدين عساف وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز.وأشار المركز في بيان الى أن عبود اطلع على "أعمال ونشاطات المركز وانجازاته على الصعيد الإجتماعي والثقافي والصحي والديني والبيئي، ولا سيما الخدمات التي يقدمها وخصوصا ما قام به من نشاط مميز خلال شهر رمضان المبارك"، لافتا الى انه عرض لعبود المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها، والبحث في الشأن العام،" معربا عن "استياء المركز من الوضع الاقتصادي المتردي ولا سيما المعيشية والحياتية".وأعلن انه "تم البحث في الاوضاع في مدينة بيروت وبخاصة منطقة عائشة بكار العزيزة على قلوبنا لجهة الإسراع من قبل البلدية لفتح شارع رضا الصلح، والذي هو متنفس لمنطقة دار الفتوى وايضاً لما تعانيه المنطقة على المستوى البيئي والاجتماعي."‎وأوضح ان عبود أثنى "على اعمال ونشاطات المركز، وأبدى كل استعداد لتلبية حاجات بيروت ومناطقها ضمن الإمكانات المتاحة، وبخاصة ان موارد بلدية بيروت أصبحت قليلة مع تدهور العملة الوطنية وحجز أموال البلدية لدى مصرف لبنان"، آملاً "التواصل الدائم بين المحافظة والمركز الاسلامي لما فيه الخير والمصلحة العامة."وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء المركز الإسلامي درعاً تذكارية لعبود عربون وفاء وتقدير.