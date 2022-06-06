الصّمد: لا خيار أمام اللبنانيين إلّا التمسّك بالدولة

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أكد النائب جهاد الصمّد، في بيان، أنّه "لا خيار أمام اللبنانيين اليوم إلا التمسّك بالدولة، ورمز الدولة يتمثل في الجيش اللبناني، خصوصاً بعد كلّ الذي شهده لبنان خلال السنوات الأخيرة من أزمات إقتصادية ومعيشية خانقة، ومن إنهيار المؤسّسات، وانتخابات نيابية شابها إستخدام المال بلا حسيب أو رقيب".واعتبر أنّ "استهداف الجيش اللبناني سيؤدي إلى انهيار الدولة، والمطلوب اليوم من جميع اللبنانيين دعم الجيش اللبناني، لأنّه الضمانة الوحيدة من أجل وحدة واستقرار البلد، وضرورة تسليم المطلوبين إليه كي يأخذ القانون مجراه، وإلا فإنّ ذلك سيؤدّي إلى تفشي الفوضى وتصدع الدولة".