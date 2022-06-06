ياسين يتحدّث عن "أخطر الملفات"...هذا ما قاله!

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أفاد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين بأن "اطلاق حملة الوقاية من الحرائق بدأ من عكار كونها الاغنى بالغابات وهي تعرضت لحرائق مدمرة خلال السنوات الاخيرة ، والجزء الاول من الحملة هو رفع الوعي والوقاية والحدّ من الحرائق".ورأى في حديث لـ"صوت لبنان"، أنه، "يجب ان يكون هناك جهاز انذار مبكر على الارض، خطة الاستجابة نعمل على تطويرها بكل البلدات والجمعيات الموجودة ولكي تكون الاستجابة سريعة وقعنا على هذا العام معاهدة مع قبرص للاستعانة بإطفاء الحرائق".وأضاف، "العمل الممنهج لنا هذا العام هو الحدّ 25% من نسبة الحرائق، حماية الغابات موجودة عند وزارة الزراعة يجب ان تكون هناك توعية على عمليات التشحيل والتفريد ، هناك مافيات ومجرمين يعمدون الى قطع الاشجار الحل يكون بإحكام مشددة".وأفاد ياسين بأن "حجم رمي النفايات بالشارع يوميا 50 طناً، وملف النفايات هو من اخطر الملفات وهو مشتت على عدة وزارات، يجب ان يكون الفرز من المصدر كما حصل في عدد من البلديات، والشهر الماضي حصلنا على قرض من البنك الدولي".وقال، "يجب ان تكون هناك دراسة بيئية لكل مواقع مطامر النفايات المقترحة سابقا ونقاش مع المجتمع المحلي للتخفيف من الاثر البيئي".واعتبر أن "موضوع المطامر الصحية هي استباق لما قد يحصل في المستقبل". مشيرًا الى أن "خطة إدارة النفايات ننفذها بشكل متدرج بالتعاون مع الهيئات المانحة".