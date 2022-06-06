Advertisement

لبنان

إعتصام لعمال المعاينة الميكانيكية أمام مجلس النواب غدا

Lebanon 24
06-06-2022 | 05:13
A-
A+
Doc-P-959524-637901143983716266.jpg
Doc-P-959524-637901143983716266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 لفتت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان أنه "بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار وزارة الداخلية بوقف المعاينة الميكانيكية نتيجة قرار الشركة المشغلة برفع التعرفة دون المرور بالأطر القانونية، قامت الشركة المشغلة فوراً بوقف العمل وإغلاق  مراكز المعاينة في لبنان  كافة وبصرف تعسفي لكل الموظفين مما أدى إلى تشريدهم ومن خلفهم عائلاتهم وعدم تقاضيهم رواتبهم وتهديد معيشتهم وهدر حقوقهم و تهديد إستمرارية عملهم دون ذنب وفي أصعب الظروف التي يمر بها لبنان".
Advertisement

وقالت في بيان اليوم: "إن مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حل  قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير أو أي حل قانوني آخر يؤمن الإستقرار ويحسن الخدمة للمواطنين ويحفظ حقوق العمال لكن دون إنقطاع عن العمل ودون أن يكون الموظفون ضحايا. لذلك، نناشد الرؤساء الثلاثة التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين وأيضاً حفاظاً على السلامة العامة. وعليه تدعو الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إلى إعتصام سلمي تحت سقف القانون وبإشراف الإتحاد العمالي العام، للإستمرار برفع الصوت والمطالبة بإيجاد حل عادل يقينا التشرد والجوع والذل بعد عمل على مدى عشرين عاماً، وذلك أمام مجلس النواب نهار الثلاثاء ٧-٦-٢٠٢٢ الساعة ١٠  قبل الظهر.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2022-06-06
05:00 | 2022-06-06
04:30 | 2022-06-06
04:00 | 2022-06-06
02:00 | 2022-06-06
03:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website