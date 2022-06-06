ميقاتي يعقد اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء بحضور وزير الطاقة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة وليد فياض، مدير عام ادارة المناقصات جان العلّية، وفداً من شركة كهرباء فرنسا، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

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