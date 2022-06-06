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لبنان

ميقاتي يعقد اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء بحضور وزير الطاقة

Lebanon 24
06-06-2022 | 05:20
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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة وليد فياض، مدير عام ادارة المناقصات جان العلّية، وفداً من شركة كهرباء فرنسا، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
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