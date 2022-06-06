جريح خلال مداهمات للجيش في بعلبك.. وهذا ما تم ضبطه في الشراونة

اشتبكت دورية من الجيش مع مطلوبين في حي الشراونة في بعلبك، خلال تنفيذ الجيش لعملية دهم، ما أدى الى إصابة ح. ح. بجروح استدعت نقله إلى مستشفى الريان.

وسُمع اصوات رشقات نارية في المنطقة، وكذلك تمكنت الدورية من ضبط مصنعاً للمخدرات.